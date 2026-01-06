Maresca saluta il Chelsea: “Lascio il club dove merita di essere”

Dopo un anno e mezzo insieme, si è chiuso il rapporto tra il Chelsea ed Enzo Maresca. Dall’1 gennaio infatti, l’allenatore italiano non è più alla guida dei Blues: una separazione ufficializzata già nei giorni scorsi, maturata in seguito a divergenze di vedute tra le parti.

Arrivato a Stamford Bridge partendo dai preliminari di Conference League, Maresca ha riportato il Chelsea ai vertici, centrando la qualificazione alla Champions League e conquistando due trofei: la Conference League e la prima edizione del nuovo Mondiale per Club.

L’ex Parma, ha voluto affidare a un post su Instagram, il suo messaggio d’addio ai tifosi del Chelsea.

Maresca: “Vado via con la pace interiore di lasciare il Chelsea dove merita di essere”

Il messaggio apre così, con una citazione a Robert Baden-Powell, scrittore londinese: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato”.

Prosegue: “Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere”.

Il ringraziamento a tutto l’ambiente: “Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi, fondamentale per il raggiungimento della qualificazione in Champions League, la vittoria della Conference League e la vittoria della Coppa del Mondo per Club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido”.

Il messaggio di Maresca chiude così: “Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro. Grazie Chelsea da parte mia e della mia famiglia”.