Le parole dell’allenatore del Chelsea Enzo Maresca, dopo la finale di Conference League terminata 4-1 per i Blues

Il Chelsea conquista la finale di Conference League. La gara termina 4-1 per la squadra di Maresca, che diventa così l’unica squadra ad aver trionfato in tutte le competizioni UEFA per club.

Protagonisti del match Jackson, Enzo Fernandez, Sancho e Caicedo, autori dei gol, ma non solo. Anche i due assist di Cole Palmer, infatti, sono stati decisivi.

Nel post partita, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la vittoria e il percorso stagionale.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Chelsea, Maresca: “È finita una grande stagione”

Maresca ha cominciato così: “È una grandissima gioia, abbiamo fatto un po’ di fatica nel primo tempo, nel secondo è andato tutto meglio. È finita una grande stagione, siamo riusciti a finire in Champions League con una squadra giovanissima“.

Ha proseguito: “Difficoltà nel primo tempo? Me lo aspettavo, abbiamo avuto 48 ore in meno di recupero rispetto a loro, domenica abbiamo giocato 100 minuti per un obiettivo importante. Il messaggio a fine primo tempo era che loro ci stavano mettendo qualcosa in più“.

“Abbiamo finito bene in campionato”

L’allenatore dei Blues ha continuato parlando dei prossimi impegni : “Siamo pronti per la Champions League perché abbiamo finito bene in campionato. Vorrei dire che abbiamo un’estate davanti, ma c’è di mezzo una settimana o poco più, poi andiamo in America per il Mondiale“.

Maresca ha concluso parlando della presenza di suo padre per la finale: “Sì, oggi è qui, a Instanbul si era perso (ride, ndr). Ora è qua in campo, ho qua tutta la famiglia quindi sono contento“.