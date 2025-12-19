Nella conferenza stampa prima della gara contro il Newcastle, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato delle voci su City e Juventus

“Le voci su un mio passaggio sulla panchina del Manchester City? Sono solo speculazioni, non ho tempo per queste cose“. Cosi Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha risposto in conferenza stampa riguardo alcune voci sul suo futuro.

Dichiarazioni che non hanno risparmiato nemmeno alcuni rumors locali che riguardavano l’Italia: “Sono tutte voci al 100%. Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche con la Juventus“.

Una conferma forte e decisa quella dell’allenatore, che ha ricordato a tutti la scadenza del suo contratto nel 2029.

Al momento dunque, non c’è tempo per le distrazioni in casa Chelsea, che vuole continuare a vincere in campionato per mantenere il quarto posto in classifica, valido per un posto in Champions League.

Chelsea, le parole di Maresca su City e Juventus

“Bisognerebbe però capire perché escono queste voci“, ha poi continuato l’allenatore italiano. Un commento riferito direttamente al club, come fatto nella conferenza stampa prima della gara contro l’Everton quando Maresca aveva lamentato “il poco supporto a lui e alla squadra negli ultimi giorni“.

“Se ho parlato con la proprietà? Sì, ma non di quella conferenza. Ma di altre cose“, ha poi concluso.