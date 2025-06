Chelsea su Maignan: il Milan chiede 30 milioni di euro

Il Chelsea punta Mike Maignan: il Milan domanda 30 milioni per lasciarlo partire

Dopo aver vinto la prima Conference League della sua storia, il Chelsea si sta ora focalizzando sul calciomercato.

L’obiettivo è rinforzare la propria rosa non solo per la prossima stagione, ma anche in vista dell’imminente inizio del Mondiale del Club negli Stati Uniti. I Blues affronteranno Los Angeles FC, Flamengo ed Espérance Tunis.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il Chelsea sta pensando a Mike Maignan. Il Milan ha risposto domandando 30 milioni di euro.

Ricordiamo che Maignan ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.