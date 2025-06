Chelsea-Los Angeles FC, le formazioni ufficiali

Cole Palmer, Chelsea (Imago)

Le scelte ufficiali di Maresca e Cherundolo per il match inaugurale del girone D del Mondiale per Club

Il lunedì del Mondiale per Club vede in programma la gara inaugurale del girone D, di cui fanno parte Chelsea, Los Angeles FC, Flamengo ed Esperance Tunis.

Ad aprire le danze del gruppo saranno le prime due, inglesi e statunitensi, che si affrontano per la prima volta nella loro storia.

I londinesi sono reduci dall’ottima Premier League in cui hanno concluso al 4° posto conquistando la qualificazione in Champions League, e vogliono dare continuità alla bella stagione facendo bella figura anche in questo Mondiale.

Gli statunitensi, invece, si sono qualificati alla competizione un paio di settimane fa, battendo agli spareggi il Club America e al momento si trovano al 5° posto nella classifica di MLS.

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Los Angeles FC

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Neto, Madueke; Jackson; All. Enzo Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Igor Jesus, Delgado, Tillman; Bouanga, Ebobisse, Ordaz; All. Steven Cherundolo

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea (Imago)

Dove vedere Chelsea-Los Angeles FC in tv e in streaming

La partita tra Chelsea e Los Angeles FC, in programma alle ore 21.00 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta , sarà visibile su Dazn e su Italia 1.