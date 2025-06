Chelsea, la lista dei 28 convocati per il Mondiale per Club

Il Chelsea ha comunicato i 28 giocatori convocati per il Mondiale per Club. Da Enzo Fernandez a Palmer, ecco le scelte di Maresca

Il Chelsea ha diramato la lista dei 28 giocatori che prenderanno parte al Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Tra i convocati della squadra guidata da Enzo Maresca ci sono quattro volti nuovi: il portiere Mike Penders, il difensore Mamadou Sarr, il centrocampista Dario Essugo e l’attaccante Liam Delap, tutti acquisti dell’ultima sessione estiva.

Assente eccellente invece Renato Veiga, rientrato alla base dopo il prestito alla Juventus ma escluso dalla spedizione americana. Una scelta che potrebbe avere implicazioni significative in ottica mercato: il centrocampista portoghese, classe 2003, potrebbe non rientrare nei piani del nuovo tecnico, aprendo così a una nuova cessione, in prestito o a titolo definitivo.

Il debutto dei Blues nella competizione è fissato per lunedì 16 giugno contro il Los Angeles FC, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Successivamente il Chelsea affronterà il Flamengo venerdì 20 e l’ES Tunis martedì 24 giugno a Philadelphia. La formula del torneo prevede otto gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due accederanno agli ottavi.

I londinesi partecipano al torneo grazie alla vittoria della Champions League nel 2021, che ha garantito loro il pass come rappresentanti della UEFA. Per Maresca sarà la prima occasione internazionale alla guida dei Blues, in una competizione che riunisce i club più titolati delle sei confederazioni mondiali.

I convocati del Chelsea per il Mondiale per Club

Portieri: Sanchez, Jorgensen, Penders, Slonina;

Difensori: Cucurella, Adarabioyo, Badiashile, Colwill, Chalobah, James, Gusto, Anselmino, Acheampong, Sarr;

Centrocampisti: Caicedo, Fernández, Dewsbury-Hall, Santos, Essugo, Lavia;

Attaccanti: Palmer, Madueke, Neto, Nkunku, Jackson, George, Delap, Guiu;

A caccia del secondo trofeo stagionale

Il Chelsea vola negli Stati Uniti per provare a vincere il Mondiale per Club. La squadra allenata da Enzo Maresca ha concluso la Premier League 2024/2025 al quarto posto centrando la qualificazione in Champions League.

I Blues sono tornati sul tetto d’Europa grazie alla vittoria della Conference League. Lo scorso 28 maggio, Palmer e compagni hanno battuto in finale il Real Betis per 4-1 alzando al cielo il trofeo.