L’espulsione di Wesley Fofana (imago)

Le parole del giocatore dopo gli insulti razzisti ricevuti dopo l’espulsione nel match contro il Burnley e il comunicato della squadra

Altro episodio di razzismo nel mondo del calcio. Dopo l’espulsione nel match contro il Burnley, Wesley Fofana ha pubblicato alcuni dei messaggi ricevuti sui propri profili social.

Il difensore francese ha poi commentato così l’accaduto: “2026 ed è ancora la stessa cosa, non cambia niente. Queste persone non vengono mai punite. Create grandi campagne contro il razzismo, ma in realtà nessuno fa niente“.

A seguito di quanto accaduto il Chelsea ha diramato un comunicato ufficiale: “Il Chelsea Football Club è inorridito e disgustato dai vili abusi razzisti online diretti a Wesley Fofana. L’abuso razzista mirato a cui Wes è stato sottoposto a seguito della partita di Premier League di oggi contro il Burnley è aberrante e non sarà tollerato. Tale comportamento è completamente inaccettabile e va contro i valori del gioco e a tutto ciò che rappresentiamo come club. Non c’è spazio per il razzismo”.

Il comunicato prosegue: “Siamo inequivocabilmente al fianco di Wes. Ha il nostro pieno supporto, così come tutti i nostri giocatori che troppo spesso sono costretti a sopportare questo odio semplicemente per il fatto di fare il loro lavoro. Lavoreremo con le autorità e le piattaforme competenti per identificare i responsabili e intraprendere le azioni più severe possibili”.