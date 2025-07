Il Chelsea è in finale del Mondiale per Club: battuto 2-0 il Fluminense

Con la vittoria contro il Fluminense per 2-0 il Chelsea di Maresca si aggiudica la finale del Mondiale per Club

È il Chelsea di Enzo Maresca la prima finalista di questa edizione del Mondiale per Club.

I Blues, infatti, in semifinale hanno battuto 2-0 il Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro.

Adesso agli uomini di Maresca non resta che aspettare la vincitrice della semifinale tra il PSG e il Real Madrid.

Il cammino del Chelsea

Il Chelsea arriva in finale del Mondiale per club dopo aver perso solamente una gara in tutta la competizione: quella contro il Flamengo ai gironi.

Nelle altre cinque, infatti, i Blues hanno racconto cinque successi tenendo anche per tre volte la porta inviolata.