Il Chelsea dedica parte dei premi del Mondiale per Club alla famiglia di Diogo Jota e Andre Silva

Il gesto del Chelsea: parte della vincita del Mondiale per Club alla famiglia di Diogo Jota.

Il Chelsea ha deciso di destinare una parte dei premi vinti al Mondiale per Club alla famiglia di Diogo Jota e Andre Silva, tragicamente scomparsi lo scorso 3 luglio in un incidente stradale nella provincia spagnola di Zamora. A riportarlo è il The Athletic.

I Blues, vincitori del torneo FIFA negli Stati Uniti con il 3-0 in finale contro il Paris Saint-Germain al MetLife Stadium, hanno incassato circa 114,6 milioni di dollari.

Dei 15,5 milioni destinati ai giocatori partecipanti alla competizione, il club ha scelto di donare un importo equivalente alla famiglia di Jota, in accordo con la squadra.

Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, aveva segnato 65 gol in 182 presenze con i Reds, mentre suo fratello Andre Silva militava nel Penafiel. La loro scomparsa, avvenuta pochi giorni prima della finale, ha scosso il mondo del calcio.

La donazione del Chelsea alla famiglia di Diogo Jota

Un gesto simbolico da parte del Chelsea, che ha deciso, in accordo con i giocatori, di donare alla famiglia di Diogo Jota e Andre Silva una parte del premio ottenuto grazie al Mondiale per Club.

Il Liverpool ha già annunciato diversi tributi permanenti: una scultura ad Anfield, il ritiro della maglia numero 20 a tutti i livelli del club, un programma giovanile dedicato e il logo “Forever 20” che accompagnerà i giocatori per tutta la stagione 2025-26.

In occasione dell’esordio in Premier League contro il Bournemouth, domani, 15 agosto, è previsto un mosaico speciale sugli spalti e un minuto di silenzio in loro memoria.