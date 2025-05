Il Chelsea vince la Conference League: battuto il Real Betis 4-1

Trionfo Chelsea a Brelavia

Il Chelsea vince a Breslavia e mette in bacheca la prima Conference League della sua storia, con il risultato di 4-1. Un percorso importante per la squadra di inglese, che torna a mettere un trofeo in bacheca dopo tre anni.

Decisivi i gol di Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho e Moises Caicedo, che si prendono la scena nella notte della finale. I blues ribaltano l’iniziale svantaggio del primo tempo, arrivato con la rete dopo pochi minuti di Ezzalzouli.

È il trionfo di Enzo Maresca, arrivato al Chelsea dopo la scorsa deludente stagione, e che per la prima volta vince un trofeo da allenatore. La ciliegina sulla torta perfetta per una stagione che ha già visto i blues qualificarsi alla prossima Champions League.

L’ex vice di Guardiola, passato anche per il Parma, è riuscito a invertire il trend di un primo tempo difficile. Gli ingressi di James prima e Colwill poi, senza dimenticare quello di Jadon Sancho. È proprio l’ex Borussia Dortmund a chiudere il discorso nel finale, prima della ciliegina sulla torta di Caicedo.

Chelsea nella storia

Con il trionfo di Breslavia, i Blues diventano la prima squadra a vincere tutte le competizioni Uefa per club. La Conference League arricchisce una bacheca che già contava due Champions League, due Europa League e altrettanti trionfi nella Coppa delle Coppe. Senza dimenticare la Supercoppa Europea, vinta nel 1998/99 e nel 2021/22.

Nessuno era mai riuscito in questa impresa. La ciliegina sulla torta perfetta al ritorno in Champions League per il Chelsea, dopo il quarto posto in Premier League.