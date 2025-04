Disavventura per Moise Caicedo, centrocampista del Chelsea, fermato per essersi messo alla guida senza patente con sè

Non ha passato una bella giornata Moise Caicedo, centrocampista ecuadoriano che gioca nel Chelsea allenato da Enzo Maresca.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il giocatore sarebbe stato sorpreso nella giornata di venerdì 4 aprile dalla Polizia alla guida della sua macchina senza patente.

Caicedo si trovava nei pressi del campo di allenamento del club a Cobham, nel Surrey.

Al giovane 23enne è stata sequestrata la sua autovettura. Il Chelsea non avrebbe rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto.

Chelsea, Caicedo fermato senza patente

Un ritorno dall’allenamento poco felice per Caicedo, centrocampista del Chelsea arrivato nell’estate del 2023 dal Brighton per una cifra superiore ai 100milioni di sterline. Il giocatore è stato infatti sorpreso dalla Polizia alla guida della sua auto senza avere con sè la patente, mentre si aggirava nei pressi del centro sportivo dove si reca quotidianamente.

“Il veicolo è stato sequestrato e le nostre indagini sono ancora in corso“. Così si apprende dal comunicato degli agenti di Cobham. Il mezzo in questione è un Audi Rs Q8 dal valore che si aggira attorno ai 200mila euro. Un danno non da poco dunque per Caicedo, arrivato in Inghilterra nel 2021 dall’indipendiente del Valle.