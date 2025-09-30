Chelsea, tifosi del Benfica lanciano oggetti all’ex Fernandez: Mourinho interviene e li blocca

Cosa è successo a pochi minuti dalla fine del primo tempo della gara tra il Chelsea e il Benfica

Mourinho ‘calma’ i tifosi del Benfica che stavano lanciando oggetti a Enzo Fernandez.

Nel corso della sfida tra il Chelsea e la squadra portoghese, infatti, i sostenitori ospiti hanno approfittato di un calcio d’angolo per lanciare diversi oggetti contro Enzo Fernandez, ex della partita.

A placare gli animi, però, ci ha pensato un altro ex: Jose Mourinho. L’allenatore, infatti, ha fatto un cenno ai tifosi del Benfica e ha ordinato loro di fermare tutto.

Un gesto, quello del portoghese, che è stato subito chiaro. Con i tifosi del Benfica che, poco dopo, hanno smesso di disturbare la ripresa del gioco.