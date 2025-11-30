Chelsea-Arsenal, OFR di Taylor per fallo di Caicedo su Merino: Blues in 10 uomini

Blues in dieci uomini a pochi minuti dalla fine del primo tempo: cos’è successo a Stamford Bridge tra Chelsea e Arsenal.

Il big match tra Chelsea ed Arsenal è iniziato e potrebbe aver avuto una prima svolta al minuto 38 del primo tempo. Mentre il pallone era in possesso dei Gunners, Merino riceve un brutto fallo da Caicedo ma il direttore di gara Taylor non fischia.

Solo quando il pallone esce l’arbitro ritorna sui suoi passi, dove si trovavano ancora i due calciatori a terra.

Caicedo, una volta rialzatosi, inizialmente viene ammonito ma al VAR richiamano il direttore di gara per un possibile rosso.

Dopo la revisione la decisione infatti cambia. Cartellino rosso per Caicedo e Blues in dieci uomini