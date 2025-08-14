L’Udinese avanti per Walid Cheddira: l’attaccante in uscita dal Napoli

L’Udinese avanza per Walid Cheddira per l’attacco, con l’ex Frosinone che è in uscita dal Napoli.

Walid Cheddira nel mirino dell’Udinese: il giocatore marocchino non rientra nei piani del Napoli, con il club azzurro che ascolta proposte per la cessione.

Ora l’attenzione si sposta sull’Udinese, che è in vantaggio nella corsa all’attaccante.

I bianconeri hanno intensificato i contatti con il club azzurro e spingono per ottenere il sì del Napoli, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore esperto sia del campionato italiano sia dell’esperienza internazionale maturata all’Espanyol.

Il futuro di Cheddira, reduce dal prestito in Spagna e dall’esperienza al Frosinone, potrebbe quindi definirsi nelle prossime settimane.