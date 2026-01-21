Lecce, Cheddira in partenza da Linate | FOTO e VIDEO

Le immagini di Walid Cheddira in partenza da Milano verso la Puglia

Walid Cheddira è in partenza da Milano in direzione Puglia: l’attaccante marocchino è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lecce.

Dopo l’interruzione del prestito che lo aveva portato dal Napoli al Sassuolo, il centravanti classe 1998 ripartirà dalla squadra giallorossa, dove ritroverà Eusebio Di Francesco.

Cheddira è decollato dall’aeroporto di Milano Linate e in serata sbarcherà in Puglia, dove completerà le formalità per il trasferimento e inizierà la sua nuova avventura con il Lecce.