Cheddira in prestito al Lecce: c’è il via libera del Sassuolo

Gianluca Di Marzio 21 Gennaio 2026
L'attaccante del Sassuolo Walid Cheddira (IMAGO)
Il Sassuolo ha dato il via libera per il trasferimento di Walid Cheddira al Lecce

Walid Cheddira può iniziare una nuova esperienza: il Sassuolo ha dato il via libera al suo trasferimento al Lecce. Nella serata di mercoledì 21 gennaio il calciatore partirà da Milano in direzione Puglia.

I neroverdi salutano quindi l’attaccante marocchino classe 1998: lo aspetta Eusebio Di Francesco. I due si conoscono dall’esperienza a Frosinone della stagione 2023/24.

Walid Cheddira – il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli – si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito.