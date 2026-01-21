Cheddira in prestito al Lecce: c’è il via libera del Sassuolo
Il Sassuolo ha dato il via libera per il trasferimento di Walid Cheddira al Lecce
Walid Cheddira può iniziare una nuova esperienza: il Sassuolo ha dato il via libera al suo trasferimento al Lecce. Nella serata di mercoledì 21 gennaio il calciatore partirà da Milano in direzione Puglia.
I neroverdi salutano quindi l’attaccante marocchino classe 1998: lo aspetta Eusebio Di Francesco. I due si conoscono dall’esperienza a Frosinone della stagione 2023/24.
Walid Cheddira – il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli – si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito.