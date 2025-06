Cresswell, l’inglese vicino al Como che si rilassa ascoltando musica country

Tutto quello che c’è da sapere sul difensore inglese

In campo, come nella vita, non rallenta neanche un secondo: “Sopravvivo con circa cinque ore di sonno”. Ma per Charlie Cresswell non è un problema: “Ho tanti impegni. Non chiederei di meglio perché è quello che ho sempre sognato di fare”.

Ha solo 22 anni, ma i compagni di squadra lo riconoscono già come un leader “con il sorriso”. Nel tempo libero suona la chitarra e rilassa la mente ascoltando musica country. Solido, ordinato e forte fisicamente: tre ingredienti che hanno convinto Fabregas a volerlo nel suo Como 2.0 (che ha battuto la concorrenza di Lazio, Bologna e Fiorentina).

“Voglio solo rendere orgogliosa la mia famiglia”. E soprattutto il padre, anche lui ex calciatore e suo “allenatore” nell’u15 del Leeds: “Mi faccio sempre consigliare da lui. All’epoca vederlo anche in palestra era strano: come quando i bambini frequentano una scuola dove i genitori sono insegnanti”, aveva dichiarato in un’intervista a The Athletic. Cresswell ama stare in mezzo alla gente e preferisce il golf ai videogiochi. Proprio per questo, il prato di Villa d’Este potrebbe diventare presto il suo posto preferito dopo quello del Sinigaglia.

Dicevamo di un grande leader e lavoratore. I consigli al fratello ne sono una prova: “Lavora sodo e prenditi tutto quello che ti serve, sempre. Anche se ci sono momenti in cui non ne hai voglia, le cose belle arriveranno”.

Bielsa l’insegnante, Cresswell attitudine da leader

Come stupire Bielsa in pochi allenamenti: chiedere a Charlie Cresswell. “Le persone esterne possono spingerti ad essere ambizioso, ma dipende tutto da te e da quanto sei portato per esserlo”: attitudine e mentalità che lo rendono già un veterano, per credere alle sue parole basterebbe dare un occhio al suo debutto con il Leeds, in cui è riuscito ad annullare completamente Antonio del West Ham.

Bielsa ha creduto in lui, lo ha lanciato e da lì Cresswell non si è più fermato. Dopo 7 stagioni con il club inglese (tra giovanili e prima squadra) ecco il primo viaggio all’estero, in Francia. A Tolosa.

L’erasmus di Cresswell in Italia

Prima l’interesse, poi la trattativa avanzata e ora la chiusura sempre più vicina. Il Tolosa valuta il difensore 25 milioni di euro, il Como ne ha offerti 15. Ma la sensazione è che si potrebbe a chiudere a 16/17. Nel frattempo Cresswell si gode la sua routine da calciatore.

E continua a costruirsi il suo futuro da leader e specialista della difesa. Magari proprio in Italia, con la maglia del Como. Con calma, sicurezza e senza paura.