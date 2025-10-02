Il calcolo dei punti necessari per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League: ecco cosa serve ai club

Con il nuovo format la Champions League si è trasformata in un vero e proprio campionato.

Più squadre in campo per aumentare lo spettacolo, con le prime otto che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale.

Nonostante siano passate solo due giornate della League Phase, la domanda inizia già a diventare virale.

Quanti punti servono per qualificarsi alla fase successiva della competizione?

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi?

Mentre sul campo i club continuano ad affrontarsi, sugli spalti o da casa gli occhi dei tifosi sono sulla classifica per cercare di capire il piazzamento della loro squadra.

Così, lo scorso anno, Opta aveva provato a calcolare il punteggio necessario per poter ottenere un posto agli ottavi di finale di Champions League. Il conteggio aveva dimostrato che nel 98% delle simulazioni sedici punti erano sufficienti per raggiungere la fase successiva. Dato che, al termine della League Phase, è risultato veritiero.

L’ultima classifica di League Phase

Otto squadre racchiuse in cinque punti: nella stagione 2024/2025, la prima classificata aveva conquistato 21 punti. L’ultima, e dunque l’ottava, 16. Questa la classifica dello scorso anno:

Liverpool – 21 punti Barcellona – 19 punti Arsenal – 19 punti Inter – 19 punti Atlético Madrid – 18 punti Bayer Leverkusen – 18 punti Lille – 18 punti Aston Villa – 16 punti