Champions League, sorteggio delle fasi finali: quando sarà e come funziona

Ecco quando sarà e come funziona il sorteggio delle fasi finali della Champions League.

Terminati anche i playoff di Champions League si entra nelle fasi finali della più ambita competizione europea. Venerdì 27 febbraio a Nyon, si scopriranno dunque i prossimi accoppiamenti.

Rimane l’amaro in bocca a Juventus e Inter, uscite dalla competizione, mentre esulta l’Atalanta di Raffaele Palladino dopo la super rimonta davanti ai propri tifosi contro il Dortmund.

Le teste di serie saranno quindi Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. I nerazzurri, invece, insieme a Psg, Galatasaray, Real Madrid, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo/Glimt e Bayer Leverkusen sono le squadre che hanno superato i playoff.

Ecco, di seguito, il funzionamento del sorteggio.

Champions League, ecco come funziona il sorteggio delle fasi finali

Come ha spiegato la UEFA, saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall’urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.

Infine, le squadre qualificate dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa nominale per la finale.

Champions League, le date delle fasi finali

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)