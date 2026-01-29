Champions League, è il giorno del sorteggio | LIVE

È il giorno dei sorteggi per i playoff di Champions League: gli accoppiamenti LIVE verso gli ottavi di finale. Il tabellone completo

È il giorno del sorteggio dei playoff di Champions League. Saranno tre le squadre italiane impegnate in questa fase: Inter, Juventus e Atalanta, rispettivamente arrivate al decimo, al tredicesimo e al quindicesimo posto nella League Phase.

La squadra di Chivu può affrontare il Bodo-Glimt, che nelle ultime due giornate ha sconfitto Manchester City e Atletico Madrid, oppure il Benfica, riuscito ad arrivare al ventiquattresimo posto grazie all’incredibile gol di Trubin nel finale della partita contro il Real Madrid.

I bianconeri, invece, possono ritrovare il Galatasaray di Osimhen e Mauro Icardi, oppure il Club Brugge, dove è sempre più in mostra il talento di Aleksandar Stankovic.

Infine, la squadra di Palladino può pescare il Borussia Dortmund, che ha chiuso la propria League Phase con una sconfitta interna contro l’Inter, oppure l’Olympiakos, reduce dalla vittoria contro l’Ajax.

Gli accoppiamenti LIVE

Dove vedere i sorteggi

Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale i nomi delle avversarie di Inter, Juventus e Atalanta