Arrivati alla finale di Champions League 2025 a Monaco di Baviera scopriamo le sedi per la sfida nelle prossime stagioni.

Siamo arrivati alla tanto attesa finale di questa UEFA Champions League. Quest’anno sarà Monaco di Baviera a ospitare le due finaliste del torneo, 13 anni dopo l’ultima volta.

Era infatti il 2012 quando il Chelsea di Roberto Di Matteo trionfava sul Bayern Monaco di Jupp Heynckes.

Questa volta non ci sarà nessuna squadra tedesca in campo ma sarà una partita da vivere fino all’ultimo minuto. L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio alle 21:00.

Dopo l‘Allianz Arena, quali saranno però le sedi delle prossime finali di Champions League? Scopriamolo insieme.

Champions League, le sedi delle prossime finali

Il countdown verso Monaco è ormai terminato, è tempo della finale. Ma non ci fermiamo qui e facciamo un salto nel futuro. La UEFA ha già comunicato infatti quale sarà la sede della finale di Champions League della prossima stagione.

Sarà quindi la Puskás Aréna di Budapest a ospitare le due finaliste. L’Ungheria ospiterà così per la prima volta una finale di Champions League.

Champions League, le candidature per la finale del 2027

Discorso diverso invece per la finale del 2027. Lo scorso settembre la UEFA aveva annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, l’esclusione di San Siro come possibile sede. “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025”.

Tra le candidate per ospitare l’evento quindi ci sono lo Stadio Olimpico di Baku e lo Stadio Metropolitano di Madrid. Nulla è ancora deciso. Tra maggio e giugno, come comunicato dalla UEFA, ci saranno però ulteriori novità.