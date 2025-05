Ecco quanto guadagna la vincitrice della Champions League

È ormai prossima alla conclusione la Champions League 2024/25, la prima edizione del nuovo formato a 36 squadre.

La nuova Champions ha portato diverse novità, come l’introduzione del girone unico e dei playoff prima degli ottavi di finale. Ma le novità riguardano anche i premi.

La Uefa ha messo in palio un montepremi totale di quasi 2,5 miliardi di euro, da dividere tra tutte le squadre partecipanti.

La squadra che guadagnerà di più sarà, ovviamente, quella che uscirà vincitrice dalla finale di Monaco di Baviera. Ecco quanto, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza.

Champions League, come viene suddiviso il montepremi

Il montepremi totale verrà suddiviso tra le 36 squadre partecipanti, ovviamente in maniera diseguale. Soli 670 milioni di questo saranno destinato alle quote di partenza, mentre 914 milioni verranno distribuiti sulla base dei risultati ottenuti nel torneo. La restante parte, di 853 milioni, verrà suddivisa sulla base del pilastro “value”, che racchiude market pool e ranking storico dei club.

A ogni squadra qualificata alla fase a gironi spettano quindi 18,62 milioni di euro. A questo punto subentrano i bonus per i risultati, che nella fase a gironi sono di 2,1 milioni a vittoria e 700mila euro a pareggio. Ci sono poi bonus legati alla classifica nel girone unico, divisi in 666 quote da 275mila euro: all’ultima va una sola quota, alla prima ne vanno 36, per un totale di quasi 10 milioni. Alle prime 8 spettano anche ulteriori 2 milioni, mentre dalla nona alla sedicesima ne ricevono solo uno.

Quanto guadagna la vincitrice finale

Quanto guadagna quindi la squadra che vince la Champions League? Per calcolarlo bisogna sommare tutti i premi ricevuti per i passaggi del turno. La qualificazione agli ottavi vale 11 milioni di euro, quella ai quarti 12,5 e quella alla semifinale 15. Il passaggio in finale frutta poi 18,5 milioni, mentre la vittoria dell’ultimo atto “soli” 6,5.

Facendo un rapido calcolo, sommando i premi per la partecipazione e per tutti i passaggi del turno, alla vincitrice vanno più di 82 milioni totali. A questi vanno sommati quelli per vittorie, pareggi e classifica nella fase a gironi, oltre a quelli del sopracitato pilastro “value”, che però non dipendono dai risultati.