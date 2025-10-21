Champions League, 43 gol in una serata: è record all time

Con 43 gol segnati, la prima parte della terza giornata di League Phase di Champions League fa registrare un nuovo record

La prima parte della terza giornata di League Phase di UEFA Champions League è già nella storia.

Con 43 gol nelle 9 partite disputate si registra infatti il maggior numero di reti segnate in una singola serata della massima competizione europea.

Un dato ancor più entusiasmante soprattutto se confrontato alla Serie A. Nella 7a giornata del campionato italiano si è infatti registrato il record opposto: mai nella storia erano state messe a segno così poche reti (11).

Bayer Leverkusen-PSG (2-7) e PSV-Napoli (6-2) sono certamente le due partite che hanno contribuito a questo primato, regalando spettacolo e colpi di scena.

I risultati della serata

La prima parte della terza giornata di League Phase di UEFA Champions League si è aperta con le due partite delle 18:45: Barcellona-Olympiakos 6-1 e Kairat-Pafos 0-0.

Nei 7 match delle 21:00 i risultati sono invece stati: Arsenal-Atletico Madrid 4-0, Bayer Leverkusen-PSG 2-7, Copenhagen-Borussia Dormund 2-4, Newcastle-Benfica 3-0, PSV-Napoli 6-2, USG-Inter 0-4 e Villareal-Manchester City 0-2.