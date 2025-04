Champions League, al Psg la semifinale di andata: Arsenal battuto 0-1

Il Psg si aggiudica il primo round contro l’Arsenal di Arteta: decisivo il gol di Dembelè

La squadra di Luis Enrique si è aggiudicata il primo atto della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Il Psg è riuscito ad espugnare l'”Emirates Stadium” grazie alla rete di Ousmane Dembelè dopo soli 4 minuti di gioco.

Decisivo ancora una volta Gigio Donnarumma, autore di almeno due parate fondamentali per mantenere il risultato. All’Arsenal è stato anche annullato un gol al minuto 47 per un fuorigioco di Merino.

Le due squadre si riaffronteranno per la partita di ritorno il giorno 7 maggio al “Parco dei Principi” di Parigi.

Il PSG sarà chiamato a centrare la finale davanti ai proprio tifosi mentre all’Arsenal spetterà l’ardua impresa di ribaltare il risultato sul campo avversario.

Al PSG il primo atto: Donnarumma e Dembelè decisivi

Il Paris Saint Germain si aggiudica il primo atto della semifinale di Champions League. Decisiva la rete di Dembelè, su assist di Kvaratskhelia, al quarto minuto di gioco e le parate di Donnarumma su Trossard e Martinelli. Da sottolineare anche le prestazioni dei centrocampisti Joao Neves e Vitinha, quest’ultimo premiato come mvp dell’incontro. Nel finale la squadra ospite è andata anche vicina allo 0-2 con Ramos che ha colpito la traversa.

La partita è tutt’altro che chiusa, le due squadre cercheranno di ottenere un posto in finale che manca dalla stagione 2005/2006 per i gunners e dal 2019/2020 per il PSG.