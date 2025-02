Tutto quello che c’è da sapere sui playoff di Champions League

La fase di “riscaldamento” è terminata, adesso si fa sul serio. Dopo una sola settimana di pausa torna la Champions League, e lo fa con il botto.

Terminata la League Phase è infatti tempo della fase a eliminazione diretta, che quest’anno rispetto alle altre edizioni parte con i playoff.

Il format totalmente innovativo, infatti, ha visto le prime 8 squadre della classifica generale qualificarsi direttamente agli ottavi; le altre 8, invece, dovranno sudarsi la qualificazione con altre due partite.

Il sorteggio di Nyon ha regalato alcuni incroci straordinari, ma ecco come funzioneranno i playoff di Champions League.

Il regolamento dei playoff di Champions League

Così come accade in tutti gli scontri a eliminazione diretta, nei playoff di Champions è prevista una doppia sfida andata-ritorno, in cui le teste di serie potranno giocare la seconda sfida davanti ai propri tifosi. Per questo Atalanta e Milan apriranno il playoff in trasferta, mentre la Juventus sarà invece allo Stadium.

Da ormai diversi anni è stato eliminato il gol doppio per le squadre in trasferta, motivo per cui il totale della doppia sfida si otterrà semplicemente sommando i risultati delle partite di andata e ritorno. In caso di pareggio si andrà ai supplementari, e se ci sarà ulteriore parità si proseguirà con i tiri da rigore.

