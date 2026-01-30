Questo sito contribuisce all'audience di

Champions League, il calendario completo dei playoff

Redazione 30 Gennaio 2026
Logo Champions League (IMAGO)
 Il calendario completo delle sfide dei playoff di Champions League: le date e gli orari

Dopo le ultime sfide della League Phase, oggi è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Champions League.

Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.

Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.

Champions League, il calendario delle gare di andata dei playoff

  • Galatasaray – Juventus, 17 febbraio 2026, ore 18:45
  • Monaco-Paris Saint Germain, 17 febbraio 2026, ore 21:00
  • Borussia Dortmund-Atalanta, 17 febbraio 2026, ore 21:00
  • Benfica-Real Madrid, 17 febbraio 2026, ore 21:00
  • Qarabag-New Castel, 18 febbraio 2026, ore 18:45
  • Club Brugge-Atletico Madrid, 18 febbraio 2026, ore 21:00
  • Bodo/Glimt-Inter, 18 febbraio 2026, ore 21:00
  • Olympiacos-Bayer Lerverkusen, 18 febbraio 2026, ore 21:00

Champions League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff

  • Atletico Madrid-Club Brugge, 24 febbraio 2026, ore 18:45
  • Bayer Leverkusen-Olympiacos, 24 febbraio 2026, ore 21:00
  • Inter-Bodo/Glimt, 24 febbraio 2026, ore 21:00
  • New Castle-Qarabag, 24 febbraio 2026, ore 21:00
  • Atalanta-Borussia Dortmund, 25 febbraio 2026, ore 18:45
  • Juventus-Galatasaray, 25 febbraio 2026, ore 21:00
  • Paris Saint-Germain-Monaco, 25 febbraio 2026, 21:00
  • Real Madrid-Benfica, 25 febbraio 2026, 21:00