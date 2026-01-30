Champions League, il calendario completo dei playoff
Il calendario completo delle sfide dei playoff di Champions League: le date e gli orari
Dopo le ultime sfide della League Phase, oggi è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Champions League.
Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.
Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.
Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.
Champions League, il calendario delle gare di andata dei playoff
- Galatasaray – Juventus, 17 febbraio 2026, ore 18:45
- Monaco-Paris Saint Germain, 17 febbraio 2026, ore 21:00
- Borussia Dortmund-Atalanta, 17 febbraio 2026, ore 21:00
- Benfica-Real Madrid, 17 febbraio 2026, ore 21:00
- Qarabag-New Castel, 18 febbraio 2026, ore 18:45
- Club Brugge-Atletico Madrid, 18 febbraio 2026, ore 21:00
- Bodo/Glimt-Inter, 18 febbraio 2026, ore 21:00
- Olympiacos-Bayer Lerverkusen, 18 febbraio 2026, ore 21:00
Champions League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff
- Atletico Madrid-Club Brugge, 24 febbraio 2026, ore 18:45
- Bayer Leverkusen-Olympiacos, 24 febbraio 2026, ore 21:00
- Inter-Bodo/Glimt, 24 febbraio 2026, ore 21:00
- New Castle-Qarabag, 24 febbraio 2026, ore 21:00
- Atalanta-Borussia Dortmund, 25 febbraio 2026, ore 18:45
- Juventus-Galatasaray, 25 febbraio 2026, ore 21:00
- Paris Saint-Germain-Monaco, 25 febbraio 2026, 21:00
- Real Madrid-Benfica, 25 febbraio 2026, 21:00