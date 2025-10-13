La novità che verrà introdotta in Champions League dalla stagione 2027/28

Dopo il nuovo formato introdotto a partire dalla scorsa stagione, la Champions League si prepara a nuove importanti novità a partire dai prossimi anni.

Dalla stagione 2027/28, come riportato da The Athletic, ci saranno cambiamenti riguardanti i giorni delle partite.

Dagli attuali due giorni, il martedì e il mercoledì, in cui vengono racchiuse tutte le partite di ogni turno, si giocherà su tre giorni, con l’aggiunta del giovedì.

Inoltre, di martedì ci sarà un’unica partita, quella della squadra campione in carica. Ma si cercherà anche di rendere il torneo ancora più spettacolare anche prima delle partite.

Tra due stagioni cambierà quindi la settimana di calcio europeo a cui siamo abituati. Il martedì si giocherà una sola partita, quella dei campioni in carica nel proprio stadio di casa, che sarà una sorta di spettacolo d’apertura di ogni turno della competizione. Le altre partite saranno distribuite tra mercoledì e giovedì.

Ma l’obiettivo della Uefa è quello di far diventare il match inaugurale della settimana un vero e proprio show, con lo spettacolo che ha inizio ancora prima del calcio d’inizio. Un po’ come già avviene prima delle finali europee, queste partite verranno aperte da una cerimonia, un po’ sul modello dello sport americano, in cui si vuole rendere ogni partita un evento spettacolare.