L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco: il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League

Sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. Questo l’esito del sorteggio di Nyon, con i nerazzurri che – dopo aver eliminato il Borussia Dortmund – tornano ad affrontare un’altra squadra tedesca.

Per quanto riguarda gli altri incroci, tornano ancora una volta di fronte Real Madrid e Manchester City. I blancos sono infatti reduci dal passaggio del turno contro il Benfica del grande ex Mourinho, mentre gli uomini di Guardiola sono tornati in corsa per la vittoria della Premier League.

Anche PSG e Chelsea torneranno ad affrontarsi per la prima volta dopo la finale del Mondiale per Club. In quell’occasione furono i Blues ad avere nettamente la meglio, con il club francese che cercherà di dimenticare quel ko per continuare a inseguire il back-to-back dopo il trionfo dello scorso anno.

Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale.

Il tabellone completo degli ottavi di finale

Galatasaray-Liverpool (andata 10 marzo ore 18.45, ritorno 18 marzo 21)

Atalanta-Bayern Monaco (andata 10 marzo 21, ritorno 18 marzo ore 21)

Atletico Madrid-Tottenham (andata 10 marzo ore 21, ritorno 18 marzo ore 21)

Newcastle-Barcellona (andata 10 marzo ore 21, ritorno 18 marzo ore 18.45)

Bayer Leverkusen-Arsenal (andata 11 marzo ore 18.45, ritorno 17 marzo ore 21)

Bodo Glimt-Sporting Lisbona (andata 11 marzo ore 21, ritorno 17 marzo ore 18.45)

PSG-Chelsea (andata 11 marzo ore 21, ritorno 17 marzo ore 21)

Real Madrid-Manchester City (andata 11 marzo ore 21, ritorno 17 marzo ore 21)