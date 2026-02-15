La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali in vista dei playoff di Champions League: Makkelie dirigerà Galatasaray-Juventus, per Dortmund-Atalanta ci sarà Gözübüyük .

Torna la Champions League e in particolar modo le sfide dei playoff. Tra le italiane martedì 17 febbraio esordiranno la Juventus di Spalletti e l’Atalanta di Palladino.

Dopo il Derby d’Italia perso contro l’Inter, i bianconeri saranno impegnati in Turchia contro il Galatasaray alle 18.45. Nel frattempo la UEFA ha svelato l’arbitro che dirigerà la sfida: Danny Makkelie.

Poche ore dopo, alle 21 più precisamente ci sarà anche il match della Dea in trasferta contro il Borussia Dortmund. A dirigere la sfida in Germania sarà l’olandese Serdar Gözübüyük.

Partita complicata per i ragazzi di Palladino che proprio dopo la vittoria contro la Lazio ha spiegato: “Abbiamo fatto una buona partita con una squadra forte ma dobbiamo rimanere umili perché tra meno di 80 ore giocheremo in Champions“.

Playoff di Champions, come ci arrivano Juventus e Atalanta

Manca sempre meno al via dei playoff di Champions League. Tra le sfide di martedì 17 febbraio vedremo sia la Juventus contro il Galatasaray sia l’Atalanta in casa del Borussia Dortmund. I bianconeri si presentano al match dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter. Partita molto accesa e giocata fino alla fine ma con tante polemiche per le scelte arbitrali, in particolar modo per l’espulsione di Kalulu (LEGGI QUI LE PAROLE DI CHIELLINI). I ragazzi di Spalletti cercheranno quindi il riscatto in Champions.

L’Atalanta invece si presenta dopo la vittoria contro la Lazio in campionato. Tre punti che possono dare lo slancio, come ha detto Palladino al termine del match, rimanendo però umili e concentrati sulle prossime partite in programma. La gestione delle forze sarà quindi molto importante dato che l’allenatore nerazzurro ha dichiarato di non credere nel turnover.