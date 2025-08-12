Champions League, il Fenerbahce di Mourinho batte il Feyenoord e vola ai playoff

José Mourinho, allenatore Fenerbahce

Il Fenerbahce ha ribaltato il risultato dell’andata battendo il Feyenoord e qualificandosi per i playoff di Champions League

José Mourinho l’ha fatto ancora. Il Fenerbahce dello Special One ha battuto il Feyenoord per 5-2, ribaltando la sconfitta dell’andata e ottenendo la qualificazione ai playoff di Champions League.

L’allenatore portoghese aveva chiesto un ambiente infernale ai propri tifosi, ed è stato accontentato. I turchi sono stati spinti da uno stadio indemoniato e, nonostante lo svantaggio iniziale, sono riusciti poi a vincere la partita grazie alle reti di Brown, Duran, Fred, En Nesyri e Anderson Talisca.

L’ex Roma si dimostra ancora una volta la bestia nera del Feyenoord, eliminato già in Conference League e in Europa League negli scorsi anni.

Adesso un ultimo passo prima della League Phase, ma sarà tutt’altro che semplice: il Fenerbahce dovrà infatti vedersela con una tra Benfica e Nizza.