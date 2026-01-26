Si avvicina l’ultimo turno della League Phase di Champions League: tutte le designazioni arbitrali per l’ottava giornata

Si chiude mercoledì 29 gennaio la League Phase di Champions League con l’ottava e ultima giornata di questa prima fase.

Turno che vedrà tutte le 18 partite disputarsi in contemporanea alle 21:00, in gare ancora determinanti per lo sviluppo della classifica finale e i conseguenti risultati.

La UEFA, intanto, ha ufficializzato le designazioni arbitrali con le quattro formazioni italiane impegnate nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale o ai playoff.

Da Napoli-Chelsea a Borussia Dortmund-Inter, di seguito tutte le squadre che dirigeranno gli importanti incontri europei.

Le designazioni arbitrali della Champions League

Il Napoli si giocherà l’accesso ai playoff giocando in casa contro il Chelsea, con il match che sarà arbitrato dal francese Clément Turpin. La Juventus, che può ancora sperare di qualificarsi direttamente agli ottavi in caso di vittoria, sfiderà in trasferta il Monaco: gara che sarà diretta dallo spagnolo José Maria Sanchez.

Borussia Dortmund-Inter vedrà scendere in campo il fischietto rumeno Istvàn Kovàcs, mentre nel match in Belgio tra Union Saint-Gilloise e Atalanta ci sarà l’inglese Michael Oliver. Da segnalare anche la presenza di due squadre arbitrali tutte italiane con Maurizio Mariani (fresco di Juventus-Napoli in Serie A) che volerà in Spagna per Atletico Madrid-Bodo/Glimt e Marco Guida a dirigere Bruges-Olympique Marsiglia.