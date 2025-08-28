Sorteggio Champions, le avversarie delle italiane | LIVE

Champions League 2025/2026: ecco gli accoppiamenti delle squadre italiane.

Si apre la nuova stagione di Champions League con il sorteggio di Montecarlo che rivelerà gli accoppiamenti della League Phase. La procedura è la stessa introdotta nella scorsa edizione. Ci saranno quindi 36 partecipanti divisi in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre direttamente agli ottavi di finale, quelle ai playoff e quelle eliminate.

Ci sono però alcune novità. Tra queste quella relativa alle teste di serie stabilite nella prima fase con le prime quattro classificate, che giocheranno in casa il ritorno nei quarti di finale (e le prime due piazzate anche in semifinale).

E se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina assume il suo ranking nel tabellone. Inoltre cambia anche l’orario della finalissima, quest’anno in programma alla ‘Puskas Arena’ di Budapest il 30 maggio 2026. L’appuntamento è fissato infatti alle ore 18 e non più alle 21.

Le italiane in corsa nella Champions 2025/26 saranno quattro: Inter, Atalanta, Juventus e Napoli. Prima fascia per i nerazzurri, seconda per i ragazzi di Juric e per i bianconeri, terza invece per gli azzurri di Conte. Il calendario con le date e gli orari delle partite, invece, sarà disponibile entro la giornata di sabato 30 agosto. Ecco, di seguito, tutti gli accoppiamenti dei club italiani.

Le avversarie dell’Inter

in attesa

Le avversarie dell’Atalanta

in attesa

Le avversarie della Juventus

in attesa

Le avversarie del Napoli

in attesa

Il calendario

1^ giornata: 16-18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta

Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (“Puskas Arena” di Budapest)