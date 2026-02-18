L’analisi sui ricavi totali arrivati dalla Champions League per le tre squadre italiane rimaste che si stanno giocando l’accesso agli ottavi di finale

Con l’archiviazione della prima fase della Champions League (che ha visto il Napoli venire eliminato) e i playoff per gli ottavi già iniziati, per Inter, Juventus e Atalanta è tempo di fare i conti.

La UEFA ha confermato il format inaugurato la passata stagione con 36 squadre all’attivo, modello che vanta un montepremi di quasi 2,5 miliari di euro da dividere alle squadre in base ai risultati raggiunti.

Nonostante l’eliminazione, secondo una stima di “Calcio e Finanza” il Napoli ha incassato circa 49 milioni di euro da questa edizione della Champions League.

Per Inter, Juventus e Atalanta i conti sono invece ancora maggiori: questi i dati completi, comprensivi anche di eventuale passaggio del turno agli ottavi di finale.

I ricavi già incassati dalla Champions League: Inter avanti, poi Juve e Atalanta

L’Inter è la big italiana con il bottino più ricco dopo la fase campionato. I nerazzurri hanno accumulato circa 71 milioni di euro grazie a una combinazione di voci: 18,62 milioni per la partecipazione, 23,37 di quota europea (la più alta tra le italiane, a conferma del peso del cub nel mercato televisivo), 8,65 di quota non europea, 8,13 per la posizione in classifica, 10,40 di bonus risultati, più i due bonus da un milione ciascuno legati al playoff e al piazzamento tra le prime sedici.

La Juventus segue con 64 milioni complessivi. La quota europea si ferma a 17,76 milioni, inferiore a quella dell’Inter per il diverso peso nei diritti tv, mentre quella non europea è leggermente più alta (9,34 milioni). Risultati e posizione in classifica portano altri 16 milioni circa. L’Atalanta è terza con 59,4 milioni: quota europea a 16,83 milioni e non europea a 6,22, valori che riflettono un club che sta crescendo nel panorama continentale ma che parte ancora un gradino più in basso rispetto alle altre due rivali di Serie A.

Le cifre in caso di qualificazione

Superare il playoff vale 11 milioni di euro a testa, un premio che per l’Inter significherebbe superare quota 82 milioni totali in questa edizione. Per la Juventus si andrebbe oltre i 75 milioni e per l’Atalanta si supererebbe la soglia dei 70 milioni. E il percorso può continuare a portare soldi: i quarti di finale valgono altri 12,5 milioni, le semifinali 15, la finale 18,5 e la vittoria del trofeo 6,5 milioni aggiuntivi.

Chi arriverà in fondo a Budapest il 30 maggio potrebbe incassare complessivamente oltre 130 milioni. Per il momento, però, l’orizzonte per le italiane è tutt’altro che roseo. Appuntamenti al 24 e al 25 febbraio: prima passare il turno, per poi concentrarsi sugli incassi.