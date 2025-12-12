Champions League, le previsioni sui playoff e gli ottavi di finale
A sole due partite dalla fine della League Phase, ecco come sarebbero a oggi gli accoppiamenti per i playoff di Champions League
Nel mese di gennaio torneranno in campo le varie squadre impegnate nelle competizioni europee per capire una volta per tutte la loro posizione nella League Phase di Champions League.
Competizione che prevede l’accesso agli ottavi per le prime 8 classificate. Mentre dalla 9ª alla 24ª posizione, le varie formazioni si affronteranno in un playoff per accedere alla fase successiva. A seguire, le posizioni dalla 25ª alla 36ª porteranno all’eliminazione dall’Europa, senza retrocessione di competizione.
Nello specifico per i playoff, le squadre dalla 9ª alla 16ª – considerate teste di serie – sfideranno i club dalla 17ª alla 24ª posizione. Nello specifico, club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18.
Ma come sarebbero gli accoppiamenti allo stato attuale della classifica? Di seguito le previsioni per i playoff e per i successivi ottavi di finale di Champions League.
Champions League, gli accoppiamenti per i playoff
Allo stato attuale e seguendo gli accoppiamenti citati in precedenza, i playoff vedrebbero:
- LIVERPOOL (9ª) contro NAPOLI (23ª) o COPENAGHEN (24ª);
- BORUSSIA DORTMUND (10ª) contro NAPOLI (23ª) O COPENAGHEN (24ª);
- TOTTENHAM (11ª) contro PSV (21ª) o QARABAG (22ª);
- NEWCASTLE (12ª) contro PSV (21ª) o QARABAG (22ª);
- CHELSEA (13ª) contro MONACO (19ª) o BAYER LEVERKUSEN (20ª);
- SPORTING LISBONA (14ª) contro MONACO (19ª) o BAYER LEVERKUSEN (20ª);
- BARCELLONA (15ª) contro JUVENTUS (17ª) o GALATASARY (18ª);
- MARSIGLIA (16ª) contro JUVENTUS (17ª) o GALATASARY (18ª);
Mentre sarebbero eliminate Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Olympiacos, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Salvia Praga, Ajax, Villareal e Kairat Almaty.
E agli ottavi
Le squadre già qualificate agli ottavi sarebbero Arsenal, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid e Atletico Madrid. Di conseguenza, si affronterebbero:
- ARSENAL contro una tra BARCELLONA/MARSIGLIA o JUVENTUS/GALATASARY;
- BAYERN contro una tra BARCELLONA/MARSIGLIA o JUVENTUS/GALATASARY;
- PARIS SAINT-GERMAIN contro una tra CHELSEA/SPORTING LISBONA o MONACO/BAYER LEVERKUSEN;
- MANCHESTER CITY contro una tra CHELSEA/SPORTING LISBONA o MONACO/BAYER LEVERKUSEN;
- ATALANTA contro una tra TOTTENHAM/NEWSCASTLE o PSV/QARABAG;
- INTER contro una tra TOTTENHAM/NEWSCASTLE o PSV/QARABAG;
- REAL MADRID contro una tra LIVERPOOL/BORUSSIA DORTMUND o NAPOLI/COPENAGHEN;
- ATLETICO MADRID contro una tra LIVERPOOL/BORUSSIA DORTMUND o NAPOLI/COPENAGHEN.