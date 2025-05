Champions League, le fasce per il 2025/26: la situazione delle italiane

Il campionato di Serie A è giunto al termine: ecco tutte le fasce per la Champions League 2025/26

Dall’Inter all’Atalanta passando per la Juventus. Il campionato di Serie A è giunto al termine ed è tempo di verdetti.

Come noto, sono ben quattro le squadre italiane che prenderanno parte alla Champions League nella stagione 2025/26: la Juventus allenata da Igor Tudor, l’Inter di Simone Inzaghi, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Antonio Conte.

Ma andiamo dunque a vedere le fasce Champions per le italiane e non solo. In vista della competizione europea più importante per quanto riguarda il calcio.

A partire dalla prima fascia dove troviamo il Real Madrid di Xabi Alonso. A seguire, nella medesima, ecco il Manchester City, Bayern Monaco, il Liverpool, il PSG, il Chelsea, il Borussia Dortmund, il Barcellona e l’Inter.

Champions League, Atalanta e Juventus in seconda fascia. Napoli in terza

Come sottolineato, dunque, ecco anche le altre italiane. L’Atalanta e la Juventus sono state inserite nella seconda fascia insieme all’Arsenal, il Bayer Leverkusen, l’Atletico Madrid, il Villareal e l’Eintracht Francoforte. Gli altri due posti saranno assegnati dopo le qualificazioni

In terza fascia, poi, ecco il Napoli. Certe del posto, insieme alla squadra campana, ci sono anche l’Ajax, lo Sporting CP, l’Olympiacos e lo Slavia Praga.