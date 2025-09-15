Champions League, la classifica della League Phase

La classifica della League Phase di Champions League 2025/2026

La fase a girone unico di Champions League è alle porte. Saranno tre giorni completamente dedicati alla competizione da martedì 16 a giovedì 18 settembre.

Quattro le italiane impegnate: Juventus e Atalanta giocheranno martedì 16 contro, rispettivamente Borussia Dortmund e PSG, l’Inter se la vedrà mercoledì 17 contro l’Ajax e giovedì sarà la volta di Manchester City-Napoli.

Le prime otto conquisteranno l’accesso diretto agli ottavi di finale mentre le squadre tra la nona e la ventiquattresima posizione si affronteranno nei sedicesimi di finale.

Per le ultime otto classificate, invece, è prevista l’eliminazione diretta, senza più la possibilità di proseguire il percorso europeo in Europa League, com’era con la precedente formula per tutte le terze della fase a gironi.

La classifica della League Phase

Di seguito la classifica della League Phase, ancora in attesa delle partite della prima giornata.

Ajax 0 Monaco 0 Arsenal 0 Atalanta 0 Athletic Club 0 Atletico Madrid 0 Barcellona 0 Bayer Leverkusen 0 Benfica 0 Bodo/Glimt 0 Borussia Dortmund 0 Chelsea 0 Club Brugge 0 Eintracht Francoforte 0 Bayern Monaco 0 Kopenaghen 0 Galatasaray 0 Inter 0 Juventus 0 Kairat 0 Liverpool 0 Manchester City 0 Napoli 0 Newcastle 0 Olympiakos 0 Marsiglia 0 PSV 0 Pafos 0 PSG 0 Qarabag 0 Real Madrid Union Saint-Gilloise 0 Slavia Praga 0 Sporting CP 0 Tottenham 0 Villarreal 0

Champions League, il programma della prima giornata

Martedì 16/09

Athletic Club-Arsenal 18:45 PSV-Union Saint-Gilloise 18:45 Real Madrid-Marsiglia 21:00 Juventus-Borussia Dortmund 21:00 Tottenham-Villareal 21:00 Benfica-Qaraba 21:00



Mercoledì 17/09

Olympiakos-Pafos 18:45 Slavia Praga-Bodo/Glimt 18:45 Liverpool-Atletico Madrid 21:00 Bayern Mocao-Chelsea 21:00 PSG-Atalanta 21:00 Ajax-Inter 21:00



Giovedì 18/09

Kopenaghen-Bayer Leverkusen 18:45 Club Brugge-Monaco 18:45 Newcastle-Barcellona 21:00 Manchester City-Napoli 21:00 Eitracht Francoforte-Galatasaray 21:00 Sporting CP-Kairat 21:00

