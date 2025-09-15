Champions League, la classifica della League Phase
La classifica della League Phase di Champions League 2025/2026
La fase a girone unico di Champions League è alle porte. Saranno tre giorni completamente dedicati alla competizione da martedì 16 a giovedì 18 settembre.
Quattro le italiane impegnate: Juventus e Atalanta giocheranno martedì 16 contro, rispettivamente Borussia Dortmund e PSG, l’Inter se la vedrà mercoledì 17 contro l’Ajax e giovedì sarà la volta di Manchester City-Napoli.
Le prime otto conquisteranno l’accesso diretto agli ottavi di finale mentre le squadre tra la nona e la ventiquattresima posizione si affronteranno nei sedicesimi di finale.
Per le ultime otto classificate, invece, è prevista l’eliminazione diretta, senza più la possibilità di proseguire il percorso europeo in Europa League, com’era con la precedente formula per tutte le terze della fase a gironi.
La classifica della League Phase
Di seguito la classifica della League Phase, ancora in attesa delle partite della prima giornata.
- Ajax 0
- Monaco 0
- Arsenal 0
- Atalanta 0
- Athletic Club 0
- Atletico Madrid 0
- Barcellona 0
- Bayer Leverkusen 0
- Benfica 0
- Bodo/Glimt 0
- Borussia Dortmund 0
- Chelsea 0
- Club Brugge 0
- Eintracht Francoforte 0
- Bayern Monaco 0
- Kopenaghen 0
- Galatasaray 0
- Inter 0
- Juventus 0
- Kairat 0
- Liverpool 0
- Manchester City 0
- Napoli 0
- Newcastle 0
- Olympiakos 0
- Marsiglia 0
- PSV 0
- Pafos 0
- PSG 0
- Qarabag 0
- Real Madrid
- Union Saint-Gilloise 0
- Slavia Praga 0
- Sporting CP 0
- Tottenham 0
- Villarreal 0
Champions League, il programma della prima giornata
Martedì 16/09
-
- Athletic Club-Arsenal 18:45
- PSV-Union Saint-Gilloise 18:45
- Real Madrid-Marsiglia 21:00
- Juventus-Borussia Dortmund 21:00
- Tottenham-Villareal 21:00
- Benfica-Qaraba 21:00
Mercoledì 17/09
-
- Olympiakos-Pafos 18:45
- Slavia Praga-Bodo/Glimt 18:45
- Liverpool-Atletico Madrid 21:00
- Bayern Mocao-Chelsea 21:00
- PSG-Atalanta 21:00
- Ajax-Inter 21:00
Giovedì 18/09
-
- Kopenaghen-Bayer Leverkusen 18:45
- Club Brugge-Monaco 18:45
- Newcastle-Barcellona 21:00
- Manchester City-Napoli 21:00
- Eitracht Francoforte-Galatasaray 21:00
- Sporting CP-Kairat 21:00