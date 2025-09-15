Questo sito contribuisce all'audience di

Champions League, la classifica della League Phase

Redazione 15 Settembre 2025
Trofeo Champions League (Imago)

La classifica della League Phase di Champions League 2025/2026

La fase a girone unico di Champions League è alle porte. Saranno tre giorni completamente dedicati alla competizione da martedì 16 a giovedì 18 settembre.

Quattro le italiane impegnate: Juventus e Atalanta giocheranno martedì 16 contro, rispettivamente Borussia Dortmund e PSG, l’Inter se la vedrà mercoledì 17 contro l’Ajax e giovedì sarà la volta di Manchester City-Napoli.

Le prime otto conquisteranno l’accesso diretto agli ottavi di finale mentre le squadre tra la nona e la ventiquattresima posizione si affronteranno nei sedicesimi di finale.

Per le ultime otto classificate, invece, è prevista l’eliminazione diretta, senza più la possibilità di proseguire il percorso europeo in Europa League, com’era con la precedente formula per tutte le terze della fase a gironi.

La classifica della League Phase

Di seguito la classifica della League Phase, ancora in attesa delle partite della prima giornata.

  1. Ajax 0
  2. Monaco 0
  3. Arsenal 0
  4. Atalanta 0
  5. Athletic Club 0
  6. Atletico Madrid 0
  7. Barcellona 0
  8. Bayer Leverkusen 0
  9. Benfica 0
  10. Bodo/Glimt 0
  11. Borussia Dortmund 0
  12. Chelsea 0
  13. Club Brugge 0
  14. Eintracht Francoforte 0
  15. Bayern Monaco 0
  16. Kopenaghen 0
  17. Galatasaray 0
  18. Inter 0
  19. Juventus 0
  20. Kairat 0
  21. Liverpool 0
  22. Manchester City 0
  23. Napoli 0
  24. Newcastle 0
  25. Olympiakos 0
  26. Marsiglia 0
  27. PSV 0
  28. Pafos 0
  29. PSG 0
  30. Qarabag 0
  31. Real Madrid
  32. Union Saint-Gilloise 0
  33. Slavia Praga 0
  34. Sporting CP 0
  35. Tottenham 0
  36. Villarreal 0
Champions League (Credits: Federico Piovesan)

Champions League, il programma della prima giornata

Martedì 16/09

    • Athletic Club-Arsenal 18:45
    • PSV-Union Saint-Gilloise 18:45
    • Real Madrid-Marsiglia 21:00
    • Juventus-Borussia Dortmund 21:00
    • Tottenham-Villareal 21:00
    • Benfica-Qaraba 21:00

Mercoledì 17/09

    • Olympiakos-Pafos 18:45
    • Slavia Praga-Bodo/Glimt 18:45
    • Liverpool-Atletico Madrid 21:00
    • Bayern Mocao-Chelsea 21:00
    • PSG-Atalanta 21:00
    • Ajax-Inter 21:00

Giovedì 18/09

    • Kopenaghen-Bayer Leverkusen 18:45
    • Club Brugge-Monaco 18:45
    • Newcastle-Barcellona 21:00
    • Manchester City-Napoli 21:00
    • Eitracht Francoforte-Galatasaray 21:00
    • Sporting CP-Kairat 21:00

 

 

 