Comincia la Champions League 2025/2026: dalle qualificazioni alla finale, il calendario e le date della competizione per la nuova stagione

Torna la Champions League. A distanza di due mesi dalla fine dell’ultima edizione, diversi club europei daranno presto il via alla nuova stagione con le prime sfide dell’annata 2025/2026.

Si parte nella giornata di oggi – 8 luglio – con il primo turno di qualificazione, in cui si affronteranno in tutto ben 28 squadre nelle rispettive gare di andata. Sono previsti in tutto tre turni preliminari più gli spareggi, con in palio gli ultimi sette posti del girone unico di Champions League.

Anche nella prossima stagione, infatti, è stato confermato il format con un unico raggruppamento a 36 squadre introdotto nel 2024. I turni delle qualificazioni sono determinati in base al piazzamento nel ranking. Il terzo turno preliminare e gli spareggi saranno stabiliti con un sorteggio previsto tra il 21 luglio e il 4 agosto, dopo le prime due fasi.

Dopodiché quando ci saranno le 36 squadre della prossima Champions League, si terrà il sorteggio il 28 agosto. La prima fase si giocherà tra il 16 settembre e il 28 gennaio 2026, prima di passare alla fase a eliminazione diretta: di seguito le date e il calendario.

Le date delle qualificazioni

Il primo turno, come anticipato, si giocherà tra l’8 e il 9 luglio, mentre il secondo è previsto per il 15 e il 16. L’ultima fase delle qualificazioni è fissata per il 5, il 6 e il 12 agosto, infine gli spareggi saranno il tra 19 e 20 e poi 26 e 27 agosto, un giorno prima del sorteggio. Queste le gare che si giocheranno oggi.

Zalgiris-Hamrun

KuPS-Milsami Orhei

The New Saints-Shkëndija

Iberia Tbilisi-Malmö

Levadia Tallinn-RFS

Drita-Differdange

Víkingur-Lincoln Red Imps

Egnatia-Breidablik

ShelbourneLinfield

FCSB-Inter Club d’Escaldes

Virtus-Zrinjski Mostar

Olimpija Ljubljana-Kairat Almaty

Noah-Buducnost Podgorica

Ludogorets-Dinamo Minsk

Il calendario e le date della Champions League

Come anticipato, i 36 club si sfideranno tra settembre e gennaio nella fase a gironi, prima di cominciare i playoff e gli ottavi di finale. Ecco tutte le date della fase a gironi.

1^ giornata: 16–18 settembre 2025 (settimana europea dedicata esclusivamente alla Champions League)

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

Di seguito, invece, il calendario della fase a eliminazione diretta: il primo sorteggio sarà il 30 gennaio 2026, per definire il tabellone, mentre il 27 febbraio si stabiliranno gli accoppiamenti di ottavi, quarti e semifinali.

Playoff per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

17/18 e 24/25 febbraio 2026 Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)