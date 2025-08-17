Pisa, Gilardino: “Richiediamo ancora degli interpreti da inserire”

Crediti foto: www.pisasportingclub.com

Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cesena

Il Pisa ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale battendo il Cesena al termine di una lotteria dei rigori che ha visto come assoluto protagonista Semper, che ha parato ben quattro conclusioni degli avversari dagli undici metri. Al termine della partita Alberto Gilardino ha commentato la partita in conferenza stampa.

“Credo che sia stata una partita abbastanza equilibrata, sbloccata nel secondo tempo. Il Cesena ha preso una traversa, noi con Nzola abbiamo avuto un’occasione importante. Abbiamo sofferto prevalentemente a causa della ripartenza dal basso: abbiamo perso troppi palloni in quei frangenti“. Così l’allenatore ha commentato la partita.

In particolar modo, decisivo al fine del risultato gli ingressi di Cuadrado e Nzola, all’esordio stagionale (di loro gli unici rigori a segno per il Pisa): “Hanno portato qualità, protezione della palla e spunto: abbiamo visto la differenza negli ultimi metri. Sono ancora in un processo di adattamento soprattutto fisico, dobbiamo stare attenti nel loro recupero. La squadra ha saputo soffrire. Negli undici iniziali solo Aebischer era nuovo, per il resto invece era la squadra dell’anno scorso. Sono venuti a Pisa con grande voglia di dimostrare e credo si sia visto“.

Oltre a loro, contro il Cesena ha avuto luogo il ritorno in gare ufficiali di Leris, dopo l’infortunio subito a settembre del 2024: “Sono contento, so cosa può dare alla squadra. Ha un piede importante, può giocare sia a destra che a sinistra. Ma come per gli altri due, anche per lui non bisogna affrettare i tempi” .

“Dobbiamo esaltare i pregi e limare i difetti”

A meno di due settimane dal termine del mercato, immancabile un commento su possibili nuovi innesti: “La società sa cosa ci serve, cosa può esserci utile. C’è massimo confronto quotidiano con il direttore Vaira e con l’amministratore delegato Giovanni Corrado. Questa squadra richiede ancora degli interpreti da poter inserire per aumentare la qualità a livello numerico. Chi viene a Pisa deve avere voglia e fame“.

La salvezza è l’obiettivo del Pisa. Come raggiungerla? L’allenatore ha detto la sua: “Dobbiamo saper esaltare i nostri pregi e tentare di limare di settimana in settimana i piccoli difetti. Abbiamo una squadra con tantissimi ragazzi che si affacciano per la prima volta in Serie A. Possiamo parlare di scommesse: questo è bello per me”.

Infine, dei nuovi acquisti giunti a Pisa fino a questo momento, ce n’è uno che ancora non è stato schierato. Vural: “Non si è ancora allenato con la squadra. L’ho visto solo in video. Mi auguro che possa esserci il prima possibile, ma al momento sta facendo un percorso riabilitativo per il problema al tendine rotuleo: ha cominciato a correre“.