Cesena, in dirittura d’arrivo Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo

Novità in casa Cesena: Filippo Fusco è in dirittura d’arrivo come ds.

Come avevamo già annunciato negli scorsi giorni, a Cesena è in dirittura d’arrivo Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo.

Negli anni Fusco ha rivestito il ruolo di direttore sportivo del Bologna nel 2014 con una squadra neo-retrocessa. In seguito ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel Verona per due stagioni e nel settore giovanile della Juventus, nella quale ha lavorato dal gennaio del 2019 a luglio del 2020. Dopo tre anni, nel 2023, è ripartito dalla Spal come direttore tecnico.

Per lui però anche un’esperienza estera. Nella stagione 2021/22 è stato ds del San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion, nella terza serie spagnola.

Per quanto riguarda invece la panchina, l’intenzione è proseguire con Mignani se lui sarà felice di continuare, come sembra.