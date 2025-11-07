Casadei: “Sarà il mio primo derby. Torino? Lo risceglierei, è il club perfetto per me”

Le parole di Cesare Casadei, centrocampista del Torino, a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro la Juventus

“Sarà il mio primo derby: sono sommerso dalle emozioni. Conosciamo il valore della gara per noi, per la società e per i tifosi. In queste partite il cuore e la fame fanno la differenza“.

Queste le parole di Cesare Casadei, centrocampista del Torino, in vista del derby della Mole in programma sabato 8 novembre alle 18 contro la Juventus.

“Sentire i tifosi all’allenamento è stato importante. Non ho vissuto il Toro degli anni 90, quindi aspetto domani per capire cosa proverò. Il Toro ha tantissima fame e nello spogliatoio c’è adrenalina: vogliamo riscrivere un pezzettino di storia“, ha detto il giovane giocatore azzurro.

Che ha poi aggiunto su Spalletti, c.t. che ha convocato Casadei per la prima volta con la Nazionale: “Molte volte capitano questi incroci del destino. Sarà bello rivederlo, ma in campo non ci sono amici. Sapendo dove allena oggi poi...“.

Casadei ha poi parlato ancora del tema Nazionale e di Baroni: “Tornare in Azzurro sarebbe per me una grande soddisfazione. Non avremo mister Baroni in panchina, ma comunque sappiamo che sarà con noi. Mi ha sempre stimolato, dandomi grande fiducia dal primo giorno. Mi fido del percorso intrapreso con lui e mi sta aiutando a trovare la mia dimensione“.

E ha poi concluso: “Rifarei la scelta del Torino, è il club perfetto per me. Stiamo diventando più consapevoli e il gruppo è unito. Per vincere il derby a cosa rinuncerei? Sono scaramantico, non lo dico altrimenti non succede“.