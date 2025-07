Torino, idea Cerny per l’attacco: piace anche Volpato. Offerta dello Spartak per Coco

Il Torino apre i primi contatti con il Wolfsburg per Cerny, con Volpato sempre sul taccuino. Nuova offerta per Coco.

Il Torino continua a lavorare sul mercato per consegnare a Marco Baroni una squadra competitiva. La priorità resta l’attacco, e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Wolfsburg per Vaclav Cerny, esterno offensivo ceco classe 1997, reduce da una stagione in prestito Rangers da 12 gol e 4 assist in 33 presenze.

Cerny piace per la sua duttilità: può giocare su entrambe le fasce e aggiungere qualità e profondità a un reparto che ha bisogno di rinforzi. Non è però l’unico nome sul taccuino di Vagnati: rimane vivo infatti l’interesse per Cristian Volpato del Sassuolo, talento italo-australiano classe 2003.

Sul fronte uscite, invece, si registra un movimento per Saul Coco: lo Spartak Mosca ha presentato un’offerta per il difensore della Guinea Equatoriale. Dopo che la trattativa con l’Al-Duhail è saltata, potrebbe esserci una nuova destinazione per il classe 1999.

La proposta, però, è stata giudicata troppo bassa dal Torino, che per il momento ha deciso di non accettare, in attesa di eventuali rilanci.

I nomi per il mercato del Torino: spunta l’idea Cerny

Il Torino mette gli occhi su Vaclav Cerny, esterno offensivo classe 1997 di proprietà del Wolfsburg. Il giocatore ceco arriva da una stagione in prestito ai Rangers di Glasgow, dove ha registrato 12 gol e 4 assist in 33 presenze.

Non solo Cerny, piace sempre Cristian Volpato del Sassuolo. Il classe 2003 viene da una buona stagione con la maglia del Sassuolo, dove ha segnato 4 gol e servito 6 assist in Serie B.

In uscita c’è sempre il nome di Saul Coco: dopo il rifiuto all’Al-Duhail, ora lo Spartak Mosca ha presentato un’offerta per il difensore. Al momento, la dirigenza granata la ritiene troppo bassa.