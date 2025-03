Cerezo attacca Courtois: “Deve stare zitto ed essere grato di aver giocato all’Atletico”

La risposta del presidente dell’Atletico Madrid alle parole di Courtois

Anche a giorni di distanza, fuori dal campo, continua il derby di Madrid tra Atletico e Real.

La doppia sfida di Champions League ha visto i blancos passare ai rigori, con la grande polemica per il penalty annullato a Julian Alvarez, per un doppio tocco durante l’esecuzione.

Con uno dei suoi soliti show, nella conferenza post partita il Cholo Simeone aveva manifestato il suo disaccordo: “Alzi la mano chi ha visto Alvarez toccare il pallone due volte“. A rispondergli Thibaut Courtois: “Sono stanco di questo vittimismo“.

A tre giorni di distanza, prima dello scontro diretto perso contro il Barcellona in Liga, Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico, ha risposto al portiere belga, senza troppi giri di parole.

Cerezo: “Courtois deve essere grato”

Come riportato dai media spagnoli, la risposta del presidente dell’Atletico, a quello che è anche stato il suo ex portiere, è stata piuttosto dura: “Courtoius dovrebbe solo stare zitto ed essere grato di aver giocato all’Atletico. È un grande portiere, ma dovrebbe comportarsi come faceva quando era da noi: da gentiluomo“.

Inoltre, sul rigore di Julian Alvarez ha aggiunto: “Ho dei filmati in cui Alvarez non tocca la palla in occasione del rigore“.