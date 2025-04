McTominay secondo centrocampista più prolifico in Europa: la classifica

La top 5 dei centrocampisti con più gol in Europa in questa stagione: presenti tre calciatori della Serie A

È ancora Scott McTominay a regalare punti fondamentali nella corsa scudetto al Napoli di Antonio Conte.

Lo scozzese, infatti, nella giornata di ieri, 19 aprile, ha segnato la rete decisiva della vittoria azzurra contro il Monza di Alessandro Nesta.

Con i tre punti contro i biancorossi gli uomini di Antonio Conte si portano al primo posto a pari punti con l’Inter, aspettando il risultato dei nerazzurri contro il Bologna.

McTominay con la rete di ieri è arrivato a 9 gol nelle 29 gare di campionato diventando il secondo centrocampista più prolifico di questa stagione: andiamo a scoprire la classifica.

La top 3 dei centrocampisti più prolifici in Europa

Al primo posto di questa particolare classifica in solitaria c’è un calciatore di Serie A: Tijjani Reinders. Il centrocampista del Milan, infatti, arrivato a 10 gol la scorsa giornata contro l’Udinese, è l’unico in doppia cifra in Europa.

Al secondo posto, con 9 reti, invece, ci sono McTominay, Andrey Santos dello Strasburgo e Arambarri del Getafe. Medaglia di bronzo per Rabiot, in questo momento al Marsiglia, Lo Celso del Betis e Stage del Werder Brema con 7 centri fino a ora.

Il quarto e il quinto posto

Al quarto posto della classifica dei centrocampisti più prolifici in Europa in questa stagione troviamo un altro calciatore del Napoli: Frank Anguissa. Insieme a lui, con 6 reti in questa annata, ci sono anche Merino dell’Arsenal, Kovacic del Manchester City, Amiri del Mainz e Tolisso del Lione.

Quinto posto, invece, occupato da Davide Frattesi dell’Inter, insieme a Valverde del Real Madrid, Szobozlai del Liverpool, Enzo Fernandez del Chelsea, Bischof dell’Hoffenheim, Camara del Brest e Sierro del Tolosa. Questi 7 centrocampisti sono arrivati a 4 reti in campionato.