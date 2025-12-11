Roma, Ferguson e la doppietta al Celtic: “È l’inizio di un nuovo ciclo”

Con la doppietta di Ferguson e l’autorete di Scales la Roma di Gian Piero Gasperini batte 3-0 il Celtic

“Quello che non si è riusciti a tirargli fuori fino adesso, magari si riuscirà da qui in avanti“: Gian Piero Gasperini aveva chiuso la conferenza stampa alla vigilia di Celtic-Roma con questo augurio su Evan Ferguson. Questi primi mesi per il classe 2004 in giallorosso non erano stati sempre semplicissimi, soprattutto per i pochi gol arrivati in questi primi 5 mesi (solo 1 in 15 presenze).

Contro il club scozzese fin da subito il centravanti irlandese è sembrato avere un piglio diverso. Al 36′ la prima gioia europea, al 46′ la prima doppietta con la maglia della Roma. Nei suoi 69 minuti di gara Ferguson ha convinto tutti, soprattutto Gasperini: “La prestazione è importante. Voglio che giochi con questa intensità e questo spirito“.

Due reti che sono state anche molto festeggiate dai compagni e da tutta la panchina della Roma. Per il primo gol tanti applausi, per il secondo gran parte della panchina si è alzata in piedi con Ferguson che si è lasciato andare a un bel sorriso.

Il 3-0 al Celtic e la doppietta del numero 11 regalano anche tre punti importantissimi che avvicinano i giallorossi ai primi otto posti della league phase.

Tre gol nella stessa gara per la seconda volta in stagione

A far sorridere Gasperini, sicuramente, è stato anche l’attacco in generale. I giallorossi, infatti, per la seconda volta in questa stagione hanno segnato 3 gol (l’atra volta nella vittoria 3-1 contro la Cremonese). Tre gol che per pochi centimetri non sono diventati quattro, visto il gol annullato a Bailey per fuorigioco.

La serata in Scozia, infatti, poteva regalare a Gasperini anche la prima rete stagionale di Leon Bailey, che si è visto annullare il gol dopo un lungo check VAR tra il rammarico di tutti. Da aggiungere alla rete annullata del classe 1997 anche la grande occasione per Pisilli e il legno preso da Evan Ferguson.

Gasperini: “Speriamo ci siano conferme”; Ferguson: “È l’inizio di un nuovo periodo”

Tra i tanti complimenti per Ferguson l’allenatore della Roma ha rivoluto subito mettere l’attenzione sul prossimo futuro: “Speriamo ci siano conferme nelle prossime partite“.

Conferme che cerca anche il classe 2004 anche perché consapevole delle grandi aspettative da parte di Gasperini.: “Si aspetta molto, da me vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo“. Per Ferguson, però, il suo futuro sarà diverso da questi ultimi mesi: “All’inizio non è andata benissimo, è l’inizio di un nuovo periodo“.