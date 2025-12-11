Celtic-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Nancy e Gasperini sui 22 titolari che scenderanno in campo per Celtic-Roma.

Tutto pronto al “Celtic Park” dove Celtic e Roma stanno per scendere in campo in questa sesta giornata di Europa League.

Roma che è chiamata a reagire dopo gli ultimi due stop in campionato: i giallorossi infatti sono reduci da due sconfitte contro il Napoli all’Olimpico e l’ultima a Cagliari, entrambe per un gol a zero. Tuttavia la squadra di Gasperini ha raccolto sei punti negli ultimi due impegni europei contro i Rangers e il Midtjylland.

Anche oggi i giallorossi dovranno fare a meno di Dovbyk e Baldanzi.

Di seguito le scelte di Nancy e Gasperini sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Celtic-Roma

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGergor, Engels, Tounekti; Atate, Maeda, Nygren. Allenatore: Nancy.

A disposizione: Sinislao, Doohan, Balikwisha, McCowan, Iheanacho, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Donovan , Ralston.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowsi, Bailey, Wesley, Ghilardi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Celtic e Roma scenderanno in campo presso lo stadio “Celtic Park” alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Uno o in streaming sulla piattaforma NOW.