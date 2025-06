Offerta dalla Spagna per Radu: la situazione

Ionut Radu potrebbe ripartire dalla Spagna dopo la retrocessione in Serie B col Venezia.

Il portiere ex Inter è in scadenza con i lagunari il 30 giugno e ha ricevuto un’offerta dal Celta Vigo.

Gli spagnoli vorrebbero quindi prendere il classe ’97 a parametro zero.

In questa stagione ha giocato 15 partite da febbraio in avanti in Serie A.

La stagione di Radu

La vera stagione di Radu è iniziata a febbraio, dopo i primi sei mesi all’Inter senza aver mai giocato, in seguito al rientro dal prestito della scorsa stagione al Bournemouth. Il rumeno è stato scelto dal Venezia per sostituite un altro ex nerazzurro, l’infortunato Filip Stankovic.

Da quel momento è stato lui il titolare della porta arancioneroverde, contribuendo anche con 4 clean cheet nelle sue 15 presenze in Serie A. Nonostante un verdetto rimandato fino all’ultima giornata, alla fine anche lui è retrocesso con la squadra di Di Francesco. Ma il suo futuro dovrebbe essere altrove. Dopo la scadenza del contratto lo vorrebbe il Celta Vigo.