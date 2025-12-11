Celta Vigo-Bologna, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Giraldez e Italiano sui 22 titolari che scenderanno in campo per Celta Vigo-Bologna.

Tutto pronto all’Estadio Balaidos dove Celta Vigo e Bologna scenderanno in campo in questa sesta giornata di Europa League.

Il Bologna vuole continuare l’ottima striscia di risultati positivi in Europa: la squadra di Italiano infatti è reduce da due vittorie e due pareggi nella competizione contro Friburgo, Steaua, Brann e Salisburgo.

Lunga lista di indisponibili per gli emiliani: Italiano dovrà ancora fare a meno di Immobile, Skorupski, Sulemana, Freuler, Vitik, De Silvestri, Casale e Bonifazi.

Di seguito le scelte di Giraldez e Italiano sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Bologna

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Ristić; Carreira, Beltrán, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza. Allenatore: Claudio Giráldez.

A disposizione: Villar, Jutglà, Aspas, Fernández, Rodriguez, Román, Rueda, Alonso, Hugo Sotelo, Álvarez, Lago, El-Abdellaoui.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumí, Cambiaghi, B. Domínguez.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Celta Vigo e Bologna scenderanno in campo all’Estadio Balaidos alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming sulla piattaforma NOW.