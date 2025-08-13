Ceferin: “In Italia dovete migliorare le strutture. Gravina? Sta facendo un grande lavoro”

Le parole del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, a pochi minuti dall’inizio della finale di Supercoppa UEFA

Mancano pochi minuti all’inizio della finale di Supercoppa UEFA tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham.

La gara, in programma per le 21:00, si giocherà alla Bluenergy Arena di Udine.

Nel pre gara ai microfoni di SkySport ha parlato il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin.

Le parole di Ceferin

Come prima cosa Ceferin ha parlato di Udine, sede di questa finale di Supercoppa UEFA: “La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole, qui a Udine siamo felicissimi, la partita sarà bellissima“.

Il presidente della UEFA ha continuato soffermandosi sulla nuova formula della Champions League: “Il nuovo format è fantastico e imprevdibile, non vediamo l’ora della nuova stagione“.

L’intervista di Ceferin

Per concludere Ceferin ha parlato del calcio italiano: “Sta migliorando, Gravina sta facendo un grande lavoro, tra le cinque leghe principali è il mio preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture“.