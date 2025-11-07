Juventus, nominato il nuovo CdA: ci sono Ferrero e Comolli

Damien Comolli

Oggi, venerdì 7 novembre, si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Juventus, appuntamento decisivo per il futuro societario del club

Oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Juventus, appuntamento decisivo per il futuro societario del club. L’incontro ha segnato l’inizio di un nuovo percorso per il club bianconero, il quale ha annunciato il proprio nuovo CdA.

Nel comunicato pubblicato dalla Juventus si legge: “L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2025, che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a circa € 57 milioni“.

Sulle nomine del CdA, si legge: “L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2028 e ha stabilito in 9 il numero dei suoi componenti.

Sulla base della lista presentata da parte del socio Exor N.V. (“Exor”) (titolare di una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale e al 78,9% dei diritti di voto) e di una lista presentata da parte del socio Tether Investments S.A. de C.V. (“Tether”) (titolare di una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale e al 7,0% dei diritti di voto), sono stati nominati consiglieri: (i) Antonio Belloni(*),(ii) Gianluca Ferrero, (iii) Guido de Boer, (iv) Damien Comolli, (v) Laura Cappiello(*), (vi) Fioranna Vittoria Negri(*), (vii) Kerstin Andrea Lutz(*), (viii) Diva Moriani(*) e (ix) Francesco Garino(*)“.

Juventus, Ferrero presidente del CdA

Gianluca Ferrero ha ricevuto la nomina di nuovo presidente del CdA.

Si legge infatti dal comunicato: “L’Assemblea ha deliberato di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione“.

I principali temi dell’Assemblea

L’Assemblea degli Azionisti della Juventus ha portato dunque all’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025, nominato il CdA per il triennio 2025/2026-2027/2028 con Ferrero presidente e approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Hanno ricevuto inoltre approvazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e l’integrazione del corrispettivo degli incarichi affidati alla società di revisione, la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare, a pagamento, il capitale sociale e la modifica dello Statuto sociale per introdurre la figura del Dirigente Preposto ESG.