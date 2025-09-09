“Mi manda Edi”: Cavani salva la vita di una bambina pagandole l’operazione d’urgenza

L’ex attaccante di Napoli e PSG paga l’operazione e salva la vita di una bambina

Edinson Cavani si è reso protagonista di un grande gesto fuori dal campo. L’ex attaccante di Napoli e PSG, oggi al Boca Juniors, ha infatti salvato la vita a una bambina. Ma facciamo un passo alla volta.

La protagonista di questa vicenda è Ema, figlia del giornalista uruguaiano Rafa Cotelo. La bimba conviveva da tempo con una grave malattia cerebrale che, con il passare del tempo, ha continuato a peggiorare.

Era necessaria, dunque, un’operazione d’urgenza. L’ostacolo? Il costo. Ed è qui che Cotelo contatta Cavani per chiedere un aiuto. Quest’ultimo, senza esitare, ha incaricato un suo amico di portare al giornalista la somma necessaria per l’operazione.

La stessa è andata a buon fine e lo stesso Cotelo, al canale El Observador, ha raccontato i dettagli della storia. “Il medico, appena ha visto gli esami, ci ha detto che dovevamo operare immediatamente. Era a rischio. Non potevo nemmeno permettermi tutto quello che avevo nella vita”. Quindi l’arrivo dell’amico del ‘Matador’: “Il ragazzo si è presentato con i soldi dicendo ‘mi ha mandato Edi’. Edinson ha salvato mia figlia, e l’ha fatto senza voler pubblicità”.